الإمبراطورة الأم في اليابان.. تضيء الشمعة الـ 91

احتفلت إمبراطورة اليابان الأم، ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو، ووالدة الإمبراطور ناروهيتو، بعيد ميلادها الـ91 أمس. وكانت الإمبراطورة الأم قد أصيبت بكسر في عظم فخذها اليمنى في أكتوبر العام الماضي، لكنها تعافت إلى حالة تقارب حالتها قبل الإصابة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (جيجي). وتعكف الإمبراطورة الأم على توفير الرعاية اليومية للإمبراطور الأب (91 عاماً) الذي لايزال يتلقى علاجاً للقلب. وتقضي أياماً إضافية في رعاية زوجها والاهتمام بصحتها هي أيضاً.

ووفقاً لأحد مساعديها، عملت الإمبراطورة الأم بدأب على إعادة تأهيلها يومياً في قصر سينتو الإمبراطوري في حي ميناتو بطوكيو، بعد خروجها من المستشفى، لتتمكن من رعاية الإمبراطور الأب في أسرع وقت ممكن، حيث كانت تقوم بزيارته يوماً بعد يوم عندما كان يتلقى العلاج في مستشفى جامعة طوكيو في مايو ويوليو الماضيين. وكانت الإمبراطورة الأم ترد بابتسامة، بينما تومئ برأسها بلطف إلى الإمبراطور الأب، عندما يقول مبتسماً: «شكراً لك» تقديراً لدعمها الرقيق.