نافورة فرح..في قلب القرية العالمية

محطة سعادة لا تخطئها العين، ونافورة تنثر الفرح والمرح والمياه والألوان، في قلب الوجهة الأشهر التي تجتذب الملايين، وينتظرها الصغير قبل الكبير من العام إلى العام: القرية العالمية في دبي، التي بدأت موسمها الـ30 أخيراً، واعدة ضيوفها بمزيد من الترحال بين ثقافات الدنيا، علاوة على الحفلات المجانية، والمسيرات الكرنفالية، وعروض الألعاب النارية، وكثير من المفاجآت التي تستحق زيارات بالجملة.