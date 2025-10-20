مخرج ألماني: السفر إلى المريخ مُملّ وعديم الجدوى لكنني أحلم بتصوير فيلم هناك !

أعرب المخرج الألماني فيرنر هيرتسوج عن أمنيته السفر إلى المريخ ومعه كاميرا لتصوير فيلم هناك، رغم إقراره بأن الظروف هناك ستكون "غير مريحة".

وقال هيرتسوج ، 83 عاما، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن السفر إلى المريخ "صعب من الناحية التقنية، وممل، وفي الواقع عديم الجدوى"، مشيرا إلى أن الروبوتات هي الأنسب لمثل هذه المهمات، "حيث تستطيع التحرك فوق تربة سامة ولا تتأثر بالإشعاعات الكونية"، وقال: "أما بالنسبة إلينا نحن البشر، فالأمر أشبه بالجلوس داخل فرن ميكروويف".

وذكر هيرتسوج أنه سيكون من الضروري في ضوء مستويات الإشعاع هناك حفر مساكن عميقة تحت سطح الكوكب والعيش داخل مخابئ صغيرة، واصفا ذلك بأنه "أمر غير معقول في الواقع". وعند سؤاله عمّا إذا كان يرغب في القيام بذلك رغم كل شيء، أجاب المخرج بحزم: "نعم، مع كاميرا"، مضيفا في المقابل أنه لا يظن أن ذلك سيحدث، وقال: "أنا لا أصغر في السن".

وأوضح هيرتسوج إنه يرغب عموما في السفر إلى الفضاء، وقال: "أريد أن أكون في الصفوف الأولى هناك أيضا". وكشف هيرتسوج أنه تقدّم مرتين بطلب للمشاركة في رحلات فضائية، لكنه رُفض بسبب سنّه، وقال: "أنا ببساطة كبير في السن. فلنواجه الحقيقة". ويُعدّ هيرتسوج من المخرجين الألمان القلائل ذوي الشهرة العالمية، وقد أخرج خلال مسيرته عشرات الأفلام، من بينها العديد من الأفلام الوثائقية، وغالبا ما سافر إلى أماكن نائية لتصويرها. وحصل هيرتسوج مؤخرا في كولونيا على جائزة كولونيا السينمائية، التي تمنحها مؤسسة الفيلم والإعلام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا ومدينة كولونيا. كما عُرض فيلمه الجديد "أفيال الأشباح" ضمن برنامج مهرجان كولونيا السينمائي، وهو وثائقي يتعلق بعاِلم أحياء يبحث عن قطيع نادر من الأفيال في المرتفعات الوعرة لأنجولا.