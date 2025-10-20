كشف أن الرئيس الأمريكي من أصول ألمانية.. حزب ألماني يطالب بمنح ترامب لقب «المواطن الفخري»

أعرب حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي عن رغبته في منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقب «المواطن الفخري» لمقاطعة باد دوركهايم الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

وقال توماس شتيفان، رئيس الكتلة المحلية للحزب في المجلس المحلي للمقاطعة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): «الدافع وراء طلبنا في المجلس المحلي هو أن دونالد ترامب نجح في إحلال السلام في الصراع بين إسرائيل وغزة، وساهم في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، من بينهم الثمانية الألمان».

وأشار شتيفان إلى أصول ترامب العائلية التي تعود إلى بلدة كالشتات في مقاطعة باد دوركهايم.

وأكدت إدارة المقاطعة تلقيها طلبا رسميا من كتلة حزب «البديل من أجل ألمانيا» في المجلس المحلي، موضحة أن مناقشة الطلب والبتّ فيه ستجري خلال الجلسة المقررة في 29 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس إدارة المقاطعة، هانز-أولريش إيلنفيلد، إنه لا يريد استباق قرار المجلس، مضيفا في المقابل أنه «لا يتصور أن يحظى طلب كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا بأغلبية مؤيدة له».

وأضاف إيلنفيلد المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي: «بغض النظر عمّا إذا كان هناك رغبة في الأساس في منح ترامب لقب مواطن فخري، فإن مسألة منح اللقب ومعايير الاستحقاق يجب أن تُناقش بشكل معمق داخل هيئات المقاطعة».