يد آلية مرنة تفتح العلب وتمسك بالأشياء مثل يد الإنسان

كشفت شركة TetherIA، ومقرها ولاية كاليفورنيا، عن يد آلية جديدة تعرف باسم Aero Hand Open، والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التحكم الدقيق في الروبوتات.

وتتميز اليد بقدرتها على أداء مهام متعددة، من بينها الإمساك بالأجسام الصغيرة مثل البراغي، وحمل الهواتف، وفتح علب المشروبات بدقة تشبه حركة اليد البشرية.

وأوضح شو دونغ، المهندس المسؤول في TetherIA، أن فريقه عمل لسنوات لتطوير يد آلية تعتمد على نظام تشغيل بالأوتار بدلا من المحركات التقليدية في المفاصل، ما يمنحها مرونة طبيعية وحركة أكثر سلاسة.

وقال دونغ: "أردنا الجمع بين الدقة والقدرة في تصميم واحد، وها نحن نقدمه الآن للعالم".

ويمر داخل أصابع اليد عدد من الكابلات المرنة التي تتيح تحريك عدة مفاصل في وقت واحد، وهو ما يجعل اليد تتوافق مع شكل الأجسام التي تمسك بها بدلا من مقاومتها، ما يمنحها أداء مميزا في المهام اليومية.

وتهدف TetherIA من خلال هذا المشروع إلى تبسيط أبحاث التحكم الدقيق وجعلها في متناول المطورين والطلاب وهواة الروبوتات، عبر توفير منصة مفتوحة المصدر وموثقة بالكامل ومعيارية ومنخفضة التكلفة.وقد تم تحسين تصميم المفاصل لتحقيق أقصى كفاءة ميكانيكية مع الحفاظ على خفة الوزن وصغر الحجم، وهو ما يمنح اليد حركة طبيعية وانسيابية أثناء التشغيل.

وتعد اليد الآلية الجديدة سهلة التركيب بفضل تصميمها القائم كليا على الطباعة ثلاثية الأبعاد، ويبلغ سعر المجموعة الكاملة نحو 314 دولارا أمريكيا فقط، ما يجعلها واحدة من أكثر الأيدي الروبوتية اقتصادية.



كما توفر الشركة لليد وحدة تحكم عن بُعد تتيح التفاعل في الوقت الفعلي مع اليد باستخدام قفازات البيانات أو أذرع روبوتية، بحيث يمكن محاكاة حركات الأصابع البشرية أثناء الإمساك والتحريك بدقة عالية.