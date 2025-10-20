بعد تحويل سيارته إلى عيادة وإرسالها إلى غزة .. "البابا" يبيع دراجته في المزاد من أجل أطفال مدغشقر

بيعت دراجة البابا ليون الرابع عشر في مزاد بميونخ مقابل 156 ألف يورو. وفقا لما ذكرته دار المزادات RM Sotheby's على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الدار أن البابا تلقى دراجة "BMW R 18 Transcontinental" الموديل 2024 من المجموعة المسيحية "يسوس بايكرز" الألمانية للدراجين. وتم تصنيعها بشكل مخصص من قبل شركة Motorrad Witzel وطُليت باللون الأبيض المستوحى من "سيارة البابا المدرعة".

وجاء على الموقع الإلكتروني أن ليون الرابع عشر تلقى الدراجة هدية في 3 سبتمبر من هذا العام، بعد أن نقلها أعضاء "يسوس بايكرز" من ألمانيا على مدار ثلاثة أيام. ووقّع البابا على خزان وقود الدراجة.

وأضافت دار المزادات: "سيتم التبرع بالإيرادات لجمعية Missio Austria الخيرية التي يرأسها البابا، والتي تخطط لتقديم المساعدة لأطفال مدغشقر".

وفي مايو الماضي، أُعلن عن تحويل الشاحنة المكشوفة التي كان يستخدمها البابا فرنسيس إلى عيادة طبية متنقلة لتُرسل إلى قطاع غزة. وتولى فرع الجمعية الخيرية الكاثوليكية "Caritas" في السويد مهمة إعادة تأهيل "سيارة البابا". ومن المقرر تجهيز الشاحنة بمعدات إجراء الفحوصات والتشخيص، ومجموعة إسعافات أولية، وثلاجة لحفظ الأدوية.

يذكر أن البابا سبق أن استقل سيارة جيب قبل تنصيبه.