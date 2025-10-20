بسبب تأخير في طابور المتجر امرأة عنيفة تطعن زبونة أخرى

أدى شجارٌ في طابور الدفع عند موظف الكاش بمتجر مارشالز في نيوجيرسي بالولايات المتحدة إلى هجومٍ دموي عنيف على امرأة متسوقة.

وأفادت شرطة كيرني أن آمبر طومسون، البالغة من العمر 25 عامًا، استشاطت غضبًا يوم السبت أثناء تسوقها في متجر مارشالز في كيرني. عندما رأت زبونة أخرى تتلكأ كثيرًا في طابور الدفع، وهددت بإيذائها بمجرد خروجهم.

وغادرت الضحية وعائلتها المتجر وتوجهوا إلى سيارتهم في موقف السيارات.

وفي هذا الوقت اشترت طومسون مجموعة من السكاكين، وأخرجت إحداها من عبوتها، وطاردت الضحية وطعنتها عدة مرات. ونُقلت الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى مصابةً بجروحٍ غير مهددة للحياة.

وقالت محطة " WABC " أنه عُثر لاحقا على تومسون مختبئة في حمام متجر مارشالز، وقد وضعت سكينًا ملطخًا بالدماء فوق طاولة تغيير الحفاضات، وفقًا للشرطة. وتواجه تهمًا عديدة، منها الاعتداء المشدد وحيازة أسلحة.