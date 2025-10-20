أول تعليق لماكرون حول سرقة اللوفر: "اعتداء على تراث نعتز به"

في أول تعليق له على عملية السطو التي طالت متحف اللوفر في باريس، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن "سرقة اللوفر هي اعتداء على تراث نعتز به لأنه جزء من تاريخنا".

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" الأحد: "سنستعيد الأعمال الفنية، وسيُقدم الجناة للعدالة"، مضيفاً: "نبذل قصارى جهدنا، في كل مكان، لتحقيق ذلك، بقيادة مكتب المدعي العام في باريس".

فيما لفت إلى أن مشروع نهضة اللوفر الجديدة، الذي أطلقناه في يناير، يتضمن إجراءات أمنية مشددة، مردفاً أن المشروع سيضمن الحفاظ "على ما يشكل ذاكرتنا وثقافتنا وحمايتها".

8 حلي

من جهتها، أعلنت وزارة الثقافة أن 8 حلي "لا تقدر بثمن على الصعيد التراثي"، سرقت، صباح الأحد، من متحف اللوفر.

كما أوضحت الوزارة أن قطعة تاسعة هي تاج الإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث (الذي كان إمبراطوراً بين العامين 1852 و1870) أسقطها اللصوص خلال فرارهم ويتم "فحص وضعها راهناً"، مبينة أنهم استهدفوا "واجهتين تحظيان بحماية عالية" خلال العملية، وفق فرانس برس.

كذلك مضت قائلة إن أجهزة الإنذار الموضوعة على النافذة الخارجية لقاعة أبولون فضلاً عن الواجهتين اللتين تحظيان بحماية عالية انطلقت بالتزامن عند حصول العملية التي وصفت بأنها "كانت سريعة ومفاجئة".

وأكدت أن 5 من موظفي المتحف كانوا في القاعة وفي أماكن مجاورة "وقد تدخلوا سريعاً" لإبلاغ القوى الأمنية وتأمين إجلاء الزوار، مشيدة بـ"مهنيتهم"، مؤكدة أن تدخلهم "جعل اللصوص يفرون تاركين وراءهم معداتهم".

4 أشخاص "ملثمين"

بدورها، صرحت المدعية العامة للجمهورية الفرنسية في باريس لور بيكو أن البحث جارٍ عن "مجموعة" من 4 أشخاص نفذوا العملية.

وقالت بيكو في تصريح تلفزيوني إن الرجال الأربعة كانوا "ملثمين" وقد فروا على درجات نارية.

يشار إلى أنه من بين الحلي الثماني المسروقة من قاعة أبولون في المتحف والعائدة كلها إلى القرن التاسع عشر، عقد من الياقوت عائد للملكة ماري-إميلي زوجة الملك لوي-فيليب الأول المؤلف من 8 أحجار ياقوت و631 ماسة، حسب موقع اللوفر الإلكتروني.

كما سرق اللصوص عقداً من الزمرد من طقم عائد للزوجة الثالثة لنابليون الأول، ماري لويز المؤلف من 32 حجر زمرد، و1138 ماسة. أما تاج الإمبراطورة أوجيني فيحمل حوالي ألفي ماسة.

يذكر أن اللوفر هو المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من 9 ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

وفي الآونة الأخيرة، تعرضت عدة متاحف فرنسية لعمليات سرقة وسطو، ما يسلط الضوء على عيوب محتملة في أنظمة الحماية والمراقبة.