«القرية المغربية» نافذة على تراث أصيل في «الظفرة للتمور»

تشارك المغرب في فعاليات مهرجان ومزاد الظفرة للتمور، إذ تحل ضيف شرف على هذه الدورة من المهرجان.

وتمنح «القرية المغربية» زوار المهرجان تجربة فريدة للتعرّف إلى ملامح من التراث المغربي بعاداته وتقاليده وفنونه، إضافة إلى كونها منفذاً للبيع المباشر للراغبين في اقتناء التمر المغربي.

وتعرض القرية أجود أصناف التمور المغربية، خصوصاً تمور المجهول ذات الشهرة العالمية، إلى جانب مجموعة من المنتجات التقليدية، مثل الحلويات المغربية «كعب الغزال والفقاص والغريبة والسلو»، وزيت الأرجان، فضلاً عن ركن خاص لإعداد الشاي المغربي أمام الزوار، بما يعكس قيم الضيافة والكرم في الثقافة المغربية.

كما تتضمن عروضاً حية للفنون الشعبية المغربية، من بينها «العيساوة»، والدقة المراكشية التي تُقدّم عادة في المناسبات والاحتفالات.