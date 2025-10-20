زائر غير متوقع لفندق فاخر.. تمساح يقتحم المسبح

أظهرت صور نُشرت على الإنترنت تمساحاً في مسبح فندق فاخر في شمال شرق أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس على بُعد أمتار قليلة.

فقد بيّن مقطع فيديو نُشر على منصة «تيك توك» التمساح الصغير مستلقياً في قاع المسبح في منتجع «شيراتون غراند ميراج» في بورت دوغلاس.

في الخلفية، يُمكن سماع مُصوّرة الفيديو المدعوة ليزا كيلر وهي تقول: «لا أريد إثارة قلق أحد، لكن هناك تمساح في مسبح شيراتون»، ثم تقترب من المسبح، حيث يُمكن رؤية السياح يسترخون على الكراسي حول المسبح.

وتشير إلى أن النزلاء لم يتأثروا كثيراً بالزائر غير المتوقع، قائلة: «لا أحد يبالي» بوجود التمساح.

وقال مدير الفندق جوزيف أميريو إن التمساح رُصد في وقت مبكر من صباح السبت، وأشار في وقت لاحق إلى أنه تم إخلاء منطقة المسبح إلى أن سحبه مسؤولو الحياة البرية في ولاية كوينزلاند من المكان بعد الظهر. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف من تماسيح المياه المالحة، إضافة إلى تماسيح المياه العذبة التي تُعدّ أقل عدوانية، تعيش في شمال أستراليا.