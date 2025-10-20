«الإمارات اليوم» تُهنّئ «الخليج» بعامها الـ 55

تهنئ جريدة «الإمارات اليوم» الزميلة «الخليج» التي احتفلت أمس، بذكرى عزيزة عليها، وعلى الصحافة الإماراتية والعربية ككل، إذ انطلقت «الخليج» في 19 أكتوبر 1970، معلنة تحقيق حلم الشقيقين تريم عمران تريم وعبدلله عمران تريم، رحمهما الله، مع تدشين «دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، وإصدار الجريدة.

ومنذ تلك اللحظة قبل 55 عاماً، استطاعت «الخليج» أن تصبح علامة بارزة في المشهدين المحلي والعربي، خصوصاً أنها رأت النور قُبيل فترة مفصلية من تاريخ المنطقة التي كانت على موعد مع الحدث الأبرز في تاريخها، وهو إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971.

وهذه البداية المبكرة جعلت «الخليج» شاهدة على مراحل مهمة من تاريخ الإمارات، من مرحلة ما قبل الاتحاد إلى مرحلة التحوّل التنموي السريع.

وفي عيدها الـ55 تتوجّه «الإمارات اليوم» إلى «الخليج» بخالص التهاني والتبريكات، والأمنيات بمواصلة رسالتها في خدمة الوطن والمجتمع.