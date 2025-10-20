34 عملاً في معرض الفنون والنحت برأس الخيمة

انطلق أول من أمس في صالة «ديزاين غاليري» بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة، معرض الفنون والنحت الذي يستمر أسبوعين، ويضيء على 34 عملاً متنوعاً من أعمال 15 فناناً ونحاتاً يمثّلون 13 دولة.

وينتمي الفنانون المشاركون إلى الإمارات وسورية والمغرب وبريطانيا وروسيا والهند، وفلسطين وباكستان وألمانيا والفلبين وتشاد وأميركا واليابان.

وقال مؤسس الصالة المهندس طارق إبراهيم السلمان، إن المعرض يأتي دعماً للمواهب الإماراتية والمقيمة، واحتفاء بـ«عام المجتمع»، مع التركيز على تبادل الخبرات بين الفنانين، وتمكين الناشئين عبر برامج تدريبية ودورات متخصصة.

وأضاف أن «ديزاين جاليري» تأسس ليكون منصة دائمة للفنانين التشكيليين والمواهب الشابة، ويضم معرضاً دائماً للفنون التشكيلية والفوتوغرافية والمشغولات اليدوية.

وتنوعت الأعمال المعروضة بين الفنون التشكيلية والفنون الرقمية والمنحوتات، ومنها ما يعرض لأول مرة في دولة الإمارات.

من جانبه، أشاد مدير مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، الدكتور ناصر الأصهب، بدور «ديزاين جاليري» في رعاية المواهب، خصوصاً من الطلبة، وأثنى على تنوع المدارس الفنية المشاركة لاسيما الفن الرقمي، مؤكداً انسجام ذلك مع توجهات مناهج التكنولوجيا التطبيقية التي تُعزّز الفنون البصرية، ودورها في تنمية الإبداع والقدرات الفكرية لدى الطلبة.

