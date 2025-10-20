المؤرخ كارل شلوغل يتسلم «جائزة السلام»

تسلم المؤرخ الألماني كارل شلوغل، وهو منتقد بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جائزة السلام التي يمنحها الاتحاد الألماني لناشري وبائعي الكتب، خلال معرض فرانكفورت للكتاب أمس.

وقالت لجنة التحكيم إن الخبير في الشأن الروسي، البالغ من العمر 77 عاماً «يواصل باستمرار وضع معايير جديدة في كتابة حية ونابضة بالحياة للتاريخ». وقالت رئيسة الاتحاد، كارين شميت - فريدريشس، خلال المعرض أول من أمس: «ربما كنا فهمنا أشياء كثيرة في وقت أبكر لو أننا قرأنا أعمال كارل شلوغل في وقت سابق، وبصورة أكثر تواتراً».

وتُقدَّر قيمة الجائزة، التي تُمنح منذ عام 1950، بمبلغ 250 ألف يورو.