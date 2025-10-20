«البحرين المسرحي» يحتفي بعطاء أسامة الماجد

يكرّم مهرجان البحرين المسرحي الرابع الكاتب الصحافي والناقد أسامة الماجد في حفل خاص في السادس من نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات المهرجان الذي ستُقام دورته الرابعة خلال الفترة من الرابع إلى 10 من الشهر المقبل.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لما قدّمه الماجد على مدى 30 عاماً من عطاء متواصل في الساحة الفنية والثقافية، حمل خلالها هموم وتطلعات الفنان والأديب البحريني، وكان رائداً في مجال الثقافة والفنون، ومرجعاً مهماً في التوثيق، فضلاً عن دوره البارز في مسيرة النقد المسرحي والسينمائي من خلال قراءاته وتحليلاته التي سلّطت الضوء على تجارب المبدعين البحرينيين.

ويُعدّ الماجد أحد أبرز الأسماء في الصحافة الفنية والثقافية في مملكة البحرين، إذ يمتلك تاريخاً حافلاً يمتد لعقود من الكتابة والإسهام في المشهد الإعلامي. وأصدر تسعة كتب في مجالات النقد والفنون وعن القيادة في مملكة البحرين، ويعمل حالياً على إعداد كتاب خاص عن مسيرته الممتدة لـ30 عاماً، يتضمن شهادات لعدد كبير من الصحافيين والكتاب والفنانين والمخرجين.

وحاز الماجد خلال مشواره جوائز وتكريمات عدة، من أبرزها جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في فئة أفضل عمود رأي، وجائزة الكويت للإبداع عن برنامجه المواجهة، كما نال الجائزة الذهبية ثلاث مرات في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل الإذاعي الكوميدي الشهير «يوميات أم سحنون»، الذي يُعدّ العمل الإذاعي البحريني الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.