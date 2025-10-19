لص يستغل منشورات الأفراح على وسائل التواصل ويسرق أموال العرسان

استغل لص منشورات عرس شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي ليصل إلى منزل العروسين، ويسرق أموالهما بكل بساطة.

وألقت الشرطة الصينية القبض على اللص لاحقاً بسبب سرقته 380 ألف يوان (53 ألف دولار) من أموال هدايا الزفاف.

وقالت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» إن الرجل، قبض عليه في الثاني أكتوبر في منزله بمقاطعة جيانغشي، شرق الصين.

واستهدف اللص الضحية بعد مشاهدة مقاطع فيديو لاحتفالات الزفاف. واستخدم تطبيق Douyin (النسخة الصينية من تطبيق تيك توك)، للعثور على منشورات زفاف قريبة، وعثر على مقطع فيديو بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، يُشير فيه أحد الضيوف إلى مُضيف الحفل باسم «بوس بينغ في تيشان». ودفعه هذا إلى استخدام تطبيق خرائط لتحديد موقع عائلة تحمل لقب عائلة بينغ في قرية تيشان، مما قاده في النهاية إلى عنوان الضحية.

واستجوبت الشرطة جيران الضحية وفحصت تسجيلات كاميرات المراقبة المحلية، والتي كشفت عن بينغ وهو يحمل حقيبة سفر ويغادر المنطقة الساعة الرابعة فجراً. ومن خلال مراجعة تسجيلات كاميرات مراقبة إضافية، تمكنوا من تتبع سيارته إلى منزله، حيث عُثر عليه مختبئاً في النهاية. ووُجدت الأموال المسروقة لاحقاً في متجر زوجته. واعترف اللص بإدمانه على القمار وتراكم ديون كبيرة عليه.

وأوضح اللص أنه اختار استهداف العائلات التي تستضيف حفلات الزفاف، لأنهم أكثر ميلاً إلى الاحتفاظ بالنقود في المنازل خلال الاحتفالات.

وقبل الحادثة، سرق اللرجل ما بين 20,000 و30,000 يوان (نحو 2,800 إلى 4,200 دولار) من عائلتين أقامتا حفل زفاف مؤخراً.