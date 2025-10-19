بلدة إسبانية تتخذ إجراءات لحماية القطط السوداء من «مخاطر الهالوين»

لطالما وُصمَت القطط السوداء بسوء الحظ أو ارتباطها بالسحر، لكنها هذا العام وجدت ملاذها في بلدة إسبانية حظرت تبنيها مؤقتاً للوقاية من طقوس الهالوين التي قد تكون شريرة.

وأعلنت دائرة رعاية الحيوان في تيراسا، الواقعة شمال برشلونة، في السادس من أكتوبر الجاري، أنه سيتم رفض أي طلب تبني أو رعاية لهذه القطط من الأول من أكتوبر إلى 10 نوفمبر، لتجنب «المخاطر المحتملة... الناجمة عن الخرافات أو الطقوس أو الاستخدامات غير المسؤولة».

وأضافت سلطات البلدة الواقعة شمال شرق كاتالونيا أن القرار اتُخذ «بسبب حلول فترة الهالوين، واتباعاً لمعايير الحيطة التي تطبقها مختلف هيئات حماية الحيوان».

ونقلت صحيفة «دياري دي تيراسا» المحلية عن عضو مجلس رعاية الحيوان، نويل دوكي، قوله، إن طلبات تبني القطط السوداء تزداد مع اقتراب عيد الهالوين «لأغراض طقوسية» أو «كزينة لأن ذلك (رائع)».

وأضاف دوكي، الذي يظهر بجانب قطة حمراء في صورة ملفه الشخصي على «فيس بوك»، إن مجلس المدينة «لم يستطع غض الطرف» عن «موضوع قاتم».

وتحذر جمعيات رعاية الحيوان من إمكانية إيذاء القطط أو قتلها أو استخدامها كأدوات احتفالية خلال الهالوين.

وأكدت خدمة رعاية الحيوان أن الاستثناءات «سيتم تبريرها وتقييمها بشكل مناسب من قبل الفريق الفني للمركز، حيث تتوفر ضمانات سلامة كاملة وسجل موثوق لمقدم الطلب».

وأضافت أن عملية التبني والرعاية الاعتيادية ستُستأنف بعد عيد الهالوين، دون استبعاد فرض حظر مماثل في المستقبل.

وتضم تيراسا أكثر من 9800 قطة، وفقاً للسلطات البلدية.