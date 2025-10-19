«ميت» يقوم من نعشه ويصيب المشاركين في الجنازة المزيفة بالذهول

أراد رجل هندي سبعيني التحقق من هوية من سيحزن على رحيله، فزوّر جنازة وهمية لمعرفة من سيحضر.

وصُدم سكان قرية كونشي بولاية بيهار الهندية بوفاة موهان لال المفاجئة، وهو جندي سابق في سلاح الجو يبلغ من العمر 74 عاماً.

وكان من المربك رؤية موكب جنائزي في حين أن معظم الناس لم يكونوا على علم بوفاته، لكن هذا لم يمنع الناس من الانضمام إلى الموكب، والحزن على الرجل، والمشاركة في الطقوس التقليدية.

لكن ما أذهل الناس حقاً هو لحظة قيام موهان من نعشه. وسرعان ما أدركوا أن الجنازة لم تكن سوى اختبار مُخادع ابتكره الرجل لمعرفة مدى اهتمام الناس به.

وقال موهان عندما سُئل عن سبب تكبده عناء تنظيم جنازة وهمية: «بعد الموت، يحمل الناس النعش، لكنني أردت أن أشهد ذلك بنفسي وأعرف مدى الاحترام والمودة التي يكنونها لي».

وطلب موهان من بعض أقاربه مساعدته في نشر خبر وفاته، وطلب من آخرين نقله على نعش مزين لجعل المشهد يبدو واقعياً.

وبالفعل توافد مئات السكان للمشاركة في مراسم العزاء، ما أسعد موهان وطمأنه باحترام المجتمع.

وأورد موقع «أوديتي» أنه لجعل السكان يسامحونه على جنازته الساخرة، نظم موهان وليمة كبيرة للجميع.