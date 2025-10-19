فرنسا: لصوص يسرقون مجوهرات لا تقدر بثمن من متحف اللوفر في باريس خلال 7 دقائق

قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز اليوم (الأحد) إن المجوهرات التي سرقت قبل ساعات من متحف اللوفر في باريس «لا تقدر بثمن» و«ذات قيمة تراثية».

وأوضح الوزير في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية أن «الثلاثة أو الأربعة» لصوص نفذوا عملية السطو خلال «سبع دقائق»، مشيراً إلى أنهم دخلوا المتحف من الخارج باستخدام «رافعة» وضعت على ظهر شاحنة لدخول «قاعة أبولو»، حيث ركزوا جهودهم على «خزانتين للعرض».

وأعلن المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم غلق أبوابه طوال اليوم.

ووقعت عملية السطو - وفق التحقيقات الأولية - ما بين الساعة 9,30 و9,40 صباحاً، ويجري حالياً تقييم قيمة المسروقات.

واستخدم اللصوص مصعد شحن للوصول إلى القاعة التي استهدفوها، وكانوا مزودين بمناشير كهربائية صغيرة، وفق مصدر أمني.

وقالت وزيرة الثقافة رشيدة داتي عبر منصة إكس «وقعت سرقة هذا الصباح أثناء افتتاح متحف اللوفر. لم تسجل أي إصابات. أنا موجودة في المكان برفقة فرق من المتحف ومن الشرطة. التحقيقات جارية».

من جهته، أعلن متحف اللوفر عبر حسابه في منصة إكس أنه «سيبقى مغلقاً اليوم (الأحد) لأسباب استثنائية».

واللوفر هو المتحف الأكثر استقطاباً للزوار في العالم مع استقباله ما يقرب من تسعة ملايين زائر عام 2024، نحو 80% منهم أجانب.

