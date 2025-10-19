بحفل في هانوفر.. كاتي بيري تواصل «جولة العمر»

استهلت المغنية الأميركية كاتي بيري جولتها في ألمانيا أول من أمس بحفل أقيم بمدينة هانوفر.

وعادت بيري (40 عاماً)، إلى الجولات الفنية بعد انقطاع دام سبع سنوات من خلال جولتها بعنوان «ذا لايفتايمز تور» (جولة العمر)، والتي بدأت في أبريل الماضي في المكسيك، وتختتمها ديسمبر المقبل في الإمارات.

ومن المقرر أن تُحيي بيري أربع حفلات في ألمانيا.

وبعد عرضها في قاعة «زاغ أرينا» بهانوفر، ستحيي بيري حفلات في برلين (21 الجاري)، وكولونيا (23 الجاري)، وميونخ (31 الجاري).

ومن المنتظر أن تقدم نجمة البوب في كل مدينة عروضاً استعراضية تتضمن حركات بهلوانية، من بينها التحليق في الهواء بواسطة الأسلاك وامتطاء مجسم معدني، كما فعلت في عرضها بهانوفر.

وتأتي «جولة العمر» دعماً لألبوم بيري السابع، الذي يحمل عنوان «143»، وصدر في سبتمبر 2024. ولم يحقق الألبوم أداء قوياً في ألمانيا، حيث بلغ المركز الـ16 فقط في قائمة الألبومات الموسيقية.