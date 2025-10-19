تشن نينغ يانغ.. رحيل حائز «نوبل» عن 103 أعوام

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، أن تشن نينغ يانغ، أحد أشهر علماء الفيزياء في العالم والحائز جائزة نوبل، توفي عن عمر ناهز 103 أعوام في بكين بعد معاناته من المرض.

وُلد يانغ في مدينة خفي في إقليم آنهوي بشرق الصين عام 1922، ونال جائزة نوبل للفيزياء مناصفة مع تسونغ داو لي عام 1957، وكان أيضاً عضواً في الأكاديمية الصينية للعلوم وأستاذاً في جامعة تسينغهوا المرموقة.

درس يانغ للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة شيكاغو في الأربعينات، وكان أول عالم صيني يزور الصين عندما بدأت الولايات المتحدة والصين العلاقات الدبلوماسية في السبعينات.

ومنذ عام 1999، بدأ يانغ يلقي محاضرات في جامعة تسينغهوا حيث أمضى أيضاً ثماني سنوات من طفولته عندما كان والده أستاذاً في تسينغهوا.

واتشح موقع الجامعة باللون الداكن أمس حداداً على رحيله.