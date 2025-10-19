علماء صينيون يبتكرون خلايا شمسية صديقة للبيئة

ابتكر علماء من جامعة «فودان» الصينية خلية شمسية قائمة على القصدير تحقق كفاءة تحويل للطاقة تضاهي نظيراتها التقليدية المعتمدة على الرصاص.

ويسرع هذا الابتكار من تطبيق الخلايا الشمسية «البيروفسكايتية»، التي تعد من الاتجاهات الرائدة في تقنيات الطاقة الكهروضوئية من الجيل الجديد للاستخدامات اليومية.

وأوضح العلماء أن الخلايا الشمسية «البيروفسكايتية» تعد من أبرز الابتكارات الواعدة بفضل كفاءتها العالية وتكاليف إنتاجها المنخفضة، غير أن اعتمادها على عنصر الرصاص السام أثار مخاوف بشأن إمكانية استخدامها على نطاق واسع؛ إذ إن الرصاص المستخدم في صناعة خلايا الطاقة يعد تحدياً للخبراء نظراً لمخاطره الصحية والبيئية.

وقال المؤلف المشارك للدراسة ليانغ جيا: «إن عنصر القصدير يمثل خياراً مثالياً لأنه متوافر وآمن ومتوافق بدرجة عالية مع تحويل الطاقة الشمسية، ويسهل تصنيعه على نطاق واسع».