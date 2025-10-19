«عين دبي» ترى الجمال من كل زاوية

«عين دبي» تطل على الجمال من كل زاوية، إذ تتيح منصة الرؤية العملاقة لروادها نظرة بانورامية من الأعالي على أفق مدينة خلابة، مدينة حافلة بالكثير والكثير الذي يستحق المشاهدة والتأمل.. من بحرها وشواطئها ويخوتها الفاخرة، إلى وجهات الضيافة التي تدلل زوارها، إلى الأبراج والمباني الأيقونية التي تستقطب السياح من أنحاء العالم المختلفة، في إمارة تسابق الزمن، ولا تتوقف عجلة الإنجازات فيها عن الدوران.