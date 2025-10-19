50 عاماً من مسيرة يسرا.. بعيون الذكاء الاصطناعي

في تعاون يجمع بين التكنولوجيا والتعبير الإبداعي، تُنظم «بريدج» ومنصة «إنستغرام» فعالية معززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي في مصر، احتفاءً بـ50 عاماً من الإرث السينمائي للفنانة يسرا.

وتتيح التجربة التفاعلية، التي طُوّرت باستخدام تطبيق Meta AI، للزوار، استكشاف رحلة إبداعية خلال نصف قرن من السينما من خلال التصميم الذكي، والبيانات، والسرد القصصي الرقمي؛ إذ تقام الفعالية ضمن «معرض الفنانة يسرا» خلال المهرجان الذي انطلق أول من أمس، ويستمر حتى 25 الجاري.

وتشكل الفعالية رحلة إبداعية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، والأرشيفات البصرية، ويتعرف الزوار فيها على محطات بارزة من مسيرة يسرا، وأُعيد تصورها من خلال أدوات الابتكار التي تعزز اقتصاد المحتوى العالمي.

وتمثّل هذه المبادرة الرؤية المشتركة لكلٍّ من «بريدج» و«ميتا» نحو تعزيز الحوار حول مستقبل الابتكار في صناعة الترفيه، وتُشكّل واحدة من مبادرات تفاعلية عدة تستهدف توسيع نطاق تأثير «بريدج» في منظومة الإعلام والاقتصاد الإبداعي، استعداداً لتنظيم قمة «بريدج» 2025، الحدث الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، والمقرر انعقاده بالعاصمة أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

من جهته، قال نائب رئيس «بريدج»، الدكتور جمال الكعبي: «يعكس هذا التعاون جوهر (بريدج)، القائم على الابتكار والذكاء والقوة الإبداعية للسرد القصصي، فمن خلال شراكتنا مع (إنستغرام)، حوّلنا محطة سينمائية بارزة إلى تجربة رقمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تُشرك الجماهير في كل مكان ضمن رحلة فنية تتجاوز الحدود، فالإبداع اليوم يزدهر عند التقاء الفن بالبيانات، والترفيه بالاتصال، وهذه الشراكة خير دليل على ذلك».

وأضاف: «تسعى (بريدج) إلى تمكين الأصوات العالمية من خلال شراكات تتحدى المألوف وتوسّع آفاق المخيلة الإنسانية. ومشاركتنا في مهرجان الجونة السينمائي ليست مجرد احتفال، بل تأكيد على أن التعاون بين المبدعين وقادة التكنولوجيا قادر على تحويل اللحظات الترفيهية إلى تجارب عالمية. إنها تجسيد لإيماننا بأن مستقبل الاتصال سيكون تفاعلياً، ذكياً، وإنسانياً في جوهره».

بينما قالت النجمة يسرا: إن «الجولة في المعرض جعلتني أشعر بأني أعيش حياتي مرة أخرى. كل زاوية حملت ذكرى، أو قصة، أو شخصاً ساهموا في تشكيل هويتي وما أنا عليه اليوم. لقد تحركت مشاعري لرؤية 50 عاماً من العمل والمحبة تجتمع في مكان واحد، ليس من أجلي فقط، بل من أجل جميع من ساهموا في هذه الرحلة. ومشاركة هذه التجربة مع جمهور مهرجان الجونة السينمائي ومع العالم من خلال (إنستغرام) و(بريدج)، هي هدية سأعتز بها طوال حياتي».

يسرا:

• المعرض هدية سأعتز بها طوال حياتي، إذ جعلني أشعر بـأني أعيش حيـاتي مــرة أخرى، فكل زاوية حملت ذكرى، أو قصة.

جمال الكعبي:

• مشاركتنا في المهرجان ليست مجرد احتفال، بل تأكيد على أن التعاون بين المبدعين وقادة التكنولوجيا يحول اللحظات الترفيهية إلى تجارب عالمية.