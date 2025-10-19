مُغامرون يحلِّقون بمظلاتهم فوق معابد الأقصر

يواصل 100 مغامر، قدِموا من 15 دولة حول العالم، منافساتهم في مهرجان للطيران بالمظلات الجوية «الباراموتور» فوق المعابد الأثرية بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر.

وقالت سلطات محافظة الأقصر، إن المحافظ عبدالمطلب عمارة، شهد في ساعة مبكرة من صباح أمس، تحليق المغامرين بمظلاتهم الجوية «الباراموتور» فوق سماء المدينة التي تضم بين جنباتها مئات المقابر وعشرات المعابد التي شيّدها ملوك وملكات ونبلاء مصر القديمة قبل آلاف السنين.

وتستمر المنافسات بين المشاركين بالمهرجان، التي بدأت أول من أمس، حتى اليوم.