ينجح في توليد الطاقة لمنزله 8 سنوات من بطاريات كمبيوتر محمول مُعاد تدويرها

نجح رجل مبتكر في تزويد منزله بالطاقة لسنوات باستخدام نظام يستخدم أكثر من 1000 بطارية كمبيوتر محمول مُعاد تدويرها.

هذا المشروع الذكي، القائم على استخدام النفايات الإلكترونية، نجح بكفاءة عالية لمدة ثماني سنوات متواصلة دون الحاجة إلى استبدال بطارية واحدة.

وبدأ المشروع في نوفمبر 2016، عندما بدأ مُبتكره، المعروف باسم Glubux في المنتديات الإلكترونية، بمشاركة خططه في منصات Second Life Storage ومنذ البداية، كان هدفه واضحاً: توليد الطاقة لمنزله دون الاعتماد على الشبكة الكهربائية، من خلال الجمع بين الألواح الشمسية والبطاريات المُعاد تدويرها.

في مراحله الأولى، استخدم المشروع نظام ألواح شمسية أساسياً بقدرة 1.4 كيلوواط، إلى جانب بطارية رافعة شوكية قديمة 24 فولت 460 أمبير/ساعة، ووحدات تحكم في الشحن، وعاكس تيار كهربائي بقدرة 3 كيلوفولت أمبير. ومع ذلك، كانت رؤيته هي توسيع النظام وتطويره إلى ما يتجاوز ما حققه في البداية، عبر استخدام في أكثر من 1000 بطارية كمبيوتر محمول مستعملة. بالنسبة لكثيرين، تُعتبر بطاريات الكمبيوتر القديمة نفايات، لكن بالنسبة لهذا المبتكر مثّلت هذه البطاريات فرصةً لإنشاء مصدر طاقة مستقل تماماً ومتجدد.

وتُعد إعادة استخدام هذه البطاريات فكرةً رائعة، وهي مثالٌ على كيفية إحياء النفايات الإلكترونية، وهو قطاعٌ أشارت الأمم المتحدة إلى أن أقل من ربع النفايات الإلكترونية المُنتَجة عالمياً يتم جمعها وإعادة تدويرها فيه بشكل صحيح.

وكان النظام متواضعاً في البداية، ولكن مع مرور الوقت، بدأ Glubux بإضافة المزيد من البطاريات المُعاد تدويرها. وسرعان ما تطور نظامه من نظام صغير إلى نظام ذاتي التشغيل يتكون من 650 بطارية. وأجبره هذا النمو المُبتكر على بناء مستودع منفصل، يقع على بُعد نحو 50 متراً من منزله، لتخزين البطاريات وأجهزة التحكم في الشحن والعاكسات الجديدة.

والأمر الأكثر إثارة للدهشة في هذا المشروع هو أنه على الرغم من الصعوبات الأولية والطبيعة التجريبية للنظام، فقد استمر في العمل دون انقطاع حتى اليوم. خلال سنوات تشغيله الثماني، لم يحتج إلى استبدال أي خلية بطارية، وهو إنجاز رائع بالنظر إلى ظروف التشغيل وطبيعة البطاريات المعاد تدويرها.

وعلاوة على ذلك، وعلى مر السنين، قام Glubux بتحسين وتوسيع نظام الألواح الشمسية الخاص به، بحيث يضم نظامها حالياً 24 لوحاً شمسياً، كل منها بقوة 440 واط، مما يسمح لها بتوليد طاقة كافية حتى في أبرد الأشهر.

وعلى الرغم من كونه نظاماً غير اعتيادي، بمكونات مُعاد تدويرها وأخرى محلية الصنع، لم تُسجل أي مشاكل كبيرة، مثل الحرائق أو انتفاخ البطاريات، وهي مشكلة شائعة في بعض الأجهزة الإلكترونية المستعملة. وقال موقع «Techoreon» إن هذا النظام الذي لم يُوفر الكهرباء للمنزله فحسب، بل سمح أيضاً بتشغيل أجهزة مثل الغسالة أيضاً.