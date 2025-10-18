يتظاهر بالعمى 50 عاماً ويحصل على مليون دولار إعانات.. كيف اكتشفت الشرطة؟

اتهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 70 عاماً بالتظاهر بالعمى التام لأكثر من نصف قرن، حصل خلالها على أكثر من مليون يورو (1.16 مليون دولار) كإعانات إعاقة.

وكان الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، قد أُعلن كفيفاً تماماً قبل نحو خمسة عقود، إثر حادث عمل. ومنذ ذلك الحين، حصل على أكثر من مليون يورو، ولكن عندما أجرت شرطة المالية التابعة لقيادة مقاطعة فيتشنزا تحقيقات متقاطعة، لفت انتباههم أمرٌ ما، فقرروا تتبعه وتصويره بالفيديو وفقاً لما ينقله موقع «فيتشنزا توداي».. وهكذا ضبطوه وهو يؤدي أعمال البستنة باستخدام أدوات خطرة، ويفحص المنتجات في السوق بعناية قبل شرائها. فقام ضباط فيتشنزا، بالتعاون مع زملائهم من شركة أرزيغنانو، بمراقبة الرجل ومتابعته لأكثر من شهرين، وجمعوا أدلة على أنه ليس كفيفاً.

وخلال هذه الفترة، صُوّر وهو يتنقل بسلاسة في المدينة، ويتسوق بنفسه، ويعاين منتجات عدة بصرياً، ويدفع نقداً دون أي مساعدة. ووجهت إليه لاحقاً تهمة الاحتيال على الدولة الإيطالية في مكتب المدعي العام في فيتشنزا.

وعقب تحقيقاتها، أبلغت الشرطة المالية السلطات المختصة بالتعليق الفوري لجميع استحقاقات الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي. كما أمرت بإجراء تدقيق ضريبي، أسفر عن فرض ضرائب على أكثر من 200 ألف يورو من العائدات غير المشروعة، وهو ما يعادل الدخل الذي حصل عليه المتهم دون وجه حق على مدى السنوات الخمس الماضية، وهي أطول فترة زمنية كان من الممكن فيها إجراء تقييم. كما أمر مكتب المدعي العام في «فيتشنزا» بتوجيه تهمة الاحتيال على الدولة إلى الرجل الكفيف المزيف.