«إيديشنز آرت» يحتفي بفنون التصميم المعاصر في «دبي للتصميم»

يعود معرض «إيديشنز آرت آند ديزاين»، المخصص للفنون والتصميم محدود الإصدار، إلى ترأس الواجهة البحرية في حي دبي للتصميم من 5 إلى 9 نوفمبر 2025، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وكأحد أبرز محاور معرض «داون تاون ديزاين». ويقدم المعرض مطبوعات وأعمالاً خزفية وصوراً فوتوغرافية وتصاميم معاصرة من صالات عرض واستديوهات تصميم إقليمية وعالمية، ليمنح الزوار تجربة مميزة تناسب مختلف مراحل رحلتهم في عالم اقتناء الأعمال الفنية.

يشهد المعرض هذا العام مشاركة مجموعة من الأسماء الجديدة والمميزة، منها: مكتب الابتكار، وهو منصة تجمع بين مفهومي المعرض الرقمي والقيّم الفني، والذي يقدم رؤية جديدة لمفهوم «الكلاسيكيات المستقبلية» في التصميم، كما تعرض لاتينا ديجن مجموعة مختارة من الأثاث المعاصر محدود الإصدار، والتي تحتفي فيها بروح الحرفية وجمال التصميم في أميركا اللاتينية، وتمزج بين التراث والابتكار والفن.

ويقدم معرض هيلتون المعاصر، والمتخصص في اللوحات الفنية الحديثة والمعاصرة والأعمال الورقية والمختلطة والنحت، مع تركيز خاص على التصوير الفوتوغرافي والفيديو والذكاء الاصطناعي، عرضاً يتمحور حول فن التصوير، يقدم استوديو «إي دي يو» سلسلة ألبستير موون من المنحوتات الضوئية محدودة الإصدار، التي تعكس المراحل القمرية كما تُرى من موقع المشاهد، ويعرض استوديو طوكيو أعمالاً للإضاءة تجمع بين الأناقة النحتية والمرونة التقنية.

يسلط «إيديشنز آرت آند ديزاين» الضوء على مبدعين إقليميين عبر عروض مميزة، منها «أساطير»، لاستوديو تصميم الذي يكرّس عمله لإعادة تفسير التراث الثقافي بما يتناسب مع أسلوب الحياة المعاصر، وستعرض المنصة الرقمية «آسستين»، التي تُركز على التصميم النحتي المعاصر، قطعاً فنيةً محدودة الإصدار من إبداع الفنانين الإيرانيين علي هونارفار وميلاد ميرازي زاده، ويقدم معرض «وادي فينان» للفنون أعمالاً ورقية ومنسوجات لفنانين معروفين دولياً، أما معرض زاوية، أحد أوائل المعارض المستقلة المخصصة لدعم الفنانين الفلسطينيين، فيقدم أعمالاً جديدة لكل من: محمود الحاج، ويزن أبوسلامة، الذي يستخدم الورق المقوّى والحبر لتصوير بيئات عمرانية كثيفة تضيؤها شموس رمزية نابضة بالحياة.

كما تتضمّن النسخة الجديدة عروضاً فردية لفنانين يقدّمون أعمالهم لجمهور الشرق الأوسط للمرة الأولى، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات والحوارات المتنوعة.