«هاكاثون الابتكار الإعلامي».. أفكار إبداعية تُعزّز قدرة المؤسسات الإعلامية المحلية

اختُتمت، أمس، فعاليات «هاكاثون الابتكار الإعلامي»، الذي نظمته مؤسسة دبي للإعلام في نسخته الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمسرح غاردينيا بمقر النيابة العامة في دبي، وجاء تنظيم هذا الحدث في إطار حرص المؤسسة على تطوير الأداء الإعلامي، والارتقاء بجودة ومخرجات المحتوى، بما يواكب التغيّرات المتسارعة في قطاع الإعلام، ويُعزّز من قدرة المؤسسات الإعلامية المحلية على التنافس إقليمياً وعالمياً.

وحرص المشاركون على تقديم أفكار إبداعية وحلول غير تقليدية تسهم في تطوير منظومة العمل الإعلامي، وتعزيز جودة المحتوى وإنتاجيته على مختلف المنصات، وبالأخص وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تُشكّل واجهة رئيسة للتفاعل بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، حيث يُعدّ «الهاكاثون» منصة فريدة تجمع بين الإعلام والتكنولوجيا والإبداع، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجهات الإعلامية والشركات المتخصصة.

وتفصيلاً، صرّحت أخصائي تميّز وأداء مؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام، هند المازمي، في حوار خاص لـ«الإمارات اليوم»، بأن «الهاكاثون» الذي أُقيم للمرة الأولى، هو أكثر من مجرد منافسة بين فرق المشاركين، لاسيما أنه يُعدّ تجربة مُلهِمة للخروج عن المألوف، واستخدام التقنيات الحديثة بطريقة تخدم الرسالة الإعلامية للمؤسسة، وتابعت: «نسعى إلى إثبات أن الشباب الإماراتي قادر على صنع إعلام جديد يجمع بين أساسيات الإعلام والتكنولوجيا».

واستهدف «هاكاثون الابتكار الإعلامي» محاور رئيسة عدة تتماشى مع التوجهات المستقبلية لصناعة الإعلام، كما ركّز الحدث على آليات مواكبة التغيّرات العالمية في سوق العمل الإعلامي، خصوصاً في ما يتعلق باستقطاب الكفاءات وإدارة المواهب الإعلامية.

وشارك الحضور في عدد من الأنشطة الجماعية والفردية، التي بدأت بتعريف مفهوم الابتكار للمشاركين، وتم تقسيم المحاور إلى ثلاث مجموعات، كما ناقشت الفرق «شخصية المستخدم» بناءً على التحديات المطروحة.

وفي ختام «الهاكاثون»، عرضت كل مجموعة فكرتها النهائية، وتم اختيار الفكرة الأفضل من بين الأفكار المشاركة.