إدريس إلبا ينضم إلى نجوم «يا سلام»

أعلنت فعالية «يا سلام» البرنامج الترفيهي الرسمي لسباق الفورمولا1 في أبوظبي، مشاركة الفنان العالمي إدريس إلبا في حفل «جاردن أون ياس» يوم الجمعة الخامس من ديسمبر المقبل. ويقدم إدريس إلبا، الممثل والمنتج والدي جي الشهير، مشروعه الموسيقي «ساوند إنترناشونال» في حفل حصري لليلة واحدة فقط، ويجمع إلبا إيقاعات الهاوس مع نغمات من حول العالم، ليصنع تجارب موسيقية غامرة وحيوية مستلهَمة من تاريخ لندن الموسيقي العريق وخبراته الكبيرة في أنظمة الصوت. يأتي هذا الإعلان عقب تأكيد مشاركة المجموعة الموسيقية «كينيه موزيك» التي تتخذ من برلين مقراً لها والتي ستقدم عرضاً مميّزاً في الخامس من ديسمبر المقبل، إضافة إلى مشاركة النجم العالمي كالفن هاريس، الدي جي والمنتج الاسكتلندي الحائز جوائز متعددة، في حفل موسيقي يوم السبت السادس من ديسمبر، وتقام هذه الحفلات ضمن فعاليات «يا سلام أفتر بارتي» الرسمية ما بعد السباق، في إطار توسع المهرجان على جزيرة ياس خلال عطلة نهاية أسبوع الجائزة الكبرى.