محمد رمضان نجم أولى حفلات موسم القرية العالمية الـ 30

أعلنت القرية العالمية، عن النجم الذي سيفتتح سلسلة حفلاتها الغنائية المنتظرة لهذا الموسم، والتي تُعدّ الأضخم في تاريخ الوجهة، حيث سيحيي النجم المصري محمد رمضان أولى حفلات الموسم يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويشتهر محمد رمضان بمزيجه الفريد الذي يجمع بين الموسيقى العربية الأصيلة وإيقاعات الهيب هوب العصرية، وهو فنان متعدد المواهب يجمع بين الغناء والتمثيل ببراعة لافتة، وبدأ رمضان مسيرته على الشاشة الصغيرة قبل أن يكتشف شغفه بالموسيقى والسينما، وسرعان ما حطم الأرقام القياسية بأعماله الغنائية، وتم تتويجه بلقب ملك يوتيوب في الشرق الأوسط، إذ حصدت قناته أكبر عدد مشاهدات في المنطقة.

ويقام الحفل على المسرح الرئيس في القرية العالمية وهو من إنتاج روتانا، وبالشراكة مع الإذاعة الرسمية العربية (99 إف إم)، وسيستمتع الضيوف بمجموعة من أشهر أغاني محمد رمضان التي تصدرت القوائم الموسيقية.

وتُشكّل هذه الحفلة انطلاقة سلسلة الحفلات الموسيقية للموسم الـ30 للقرية العالمية، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين المشاركين فيها، ويمكن للضيوف حضور الحفلات الغنائية ضمن تذكرة دخول القرية العالمية المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للوجهة.