مواليد شهر أكتوبر يحتفلون على أنغام «كل عام وأنت بخير»

بأجواء يملؤها الفرح والروح المجتمعية، احتفلت مؤسسة فرجان دبي، بالتعاون مع مبادرة «عام المجتمع»، بمواليد شهر أكتوبر من سكان الأحياء في مختلف مناطق الدولة، من خلال توزيع كعكة يوم الميلاد المستوحاة من أغنية «كل عام وأنت بخير»، التي أُطلِقت احتفاءً بروح المشاركة والاحتفال الجماعي.

نُفّذت المبادرة بالتعاون مع مشروع «The Sugar Artistry»، و«The yummy bakes»، وجاءت بعد دعوة مفتوحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، دُعي من خلالها الأفراد إلى ترشيح أحبائهم من مواليد أكتوبر لتصل إليهم الكعكة المميزة في منازلهم احتفاءً بلحظاتهم الخاصة.

وقالت مدير «فرجان دبي»، علياء الشملان: «نحرص على تقديم مبادرات نوعية تُعزز من روح الانتماء والسعادة داخل أحيائنا السكنية. وجاءت مبادرة توزيع كعكة يوم الميلاد لتؤكد قيمة الاحتفاء بكل فرد، وإشراكه في لحظات خاصة تحمل الكثير من المعاني الإنسانية».

وأضافت: «نسعى من خلال تلك المبادرة إلى خلق تقليد اجتماعي مستدام، يتيح لسكان الأحياء التلاقي والتعارف في أجواء إيجابية وودية، وقد لمسنا تفاعلاً واسعاً من الأهالي عبر منصاتنا الرقمية، وهو ما يؤكد نجاح التجربة الأولى من نوعها».

وتابعت علياء الشملان: «نتطلع في المرحلة المقبلة إلى توسيع نطاق هذه المبادرات المجتمعية، بما يعزز قيم الترابط والتلاحم، ويُرسخ مفهوم السعادة كونها جزءاً أصيلاً من أسلوب الحياة في دبي وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات».

ويعكس هذا التعاون قيم «عام المجتمع»، المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، والتي تدعو إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ودعم الروابط الأسرية، وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة في الكرم والعطاء والتكافل.