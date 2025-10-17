دبي أرض التكنولوجيا الرائدة

مجسّم رقمي على هيئة وجه إنساني ثلاثي الأبعاد، مضاء بتقنيات عرض متقدمة تمزج بين الذكاء الاصطناعي والفن الرقمي، يعكس الرؤية العميقة لدبي في بناء بيئة تكنولوجية رائدة تتجاوز المفاهيم التقليدية للتقنية.

ويجسد هذا المشهد الرمزي في معرض جيتكس دبي الذي يختتم فعالياته اليوم، العلاقة المتنامية بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى دبي والإمارات من خلال مبادراتها الطموحة إلى توظيفه في خدمة المجتمع وتطوير الخدمات الحكومية والاقتصادية، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المستقبلية.

ويجمع جيتكس نخبة من العقول والخبرات والشركات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة، والحلول الحكومية الرقمية، ما يجعل من الحدث مساحة تفاعلية مفتوحة لاكتشاف الاتجاهات التقنية التي ستشكّل ملامح الغد.