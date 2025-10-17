اكتشاف بقايا ديناصور عاش قبل 230 مليون عام

عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الأنديس، على ما أعلنت، أمس، وكالة «كونيسيت» للبحوث.

وعثر الفريق المؤلف من علماء تنقيب بقيادة المعهد على هيكل عظمي شبه كامل لهذا الزاحف الصغير الطويل العنق الذي يحمل الاسم العلمي «هوايراكورسر جاغوينسيس»، على ارتفاع 3000 متر في شمال غرب الأرجنتين.

ولفتت «كونيسيت» إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور وعمود فقري كامل يمتد إلى الذيل وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة «نيتشر»، من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس.

وقال أوغستين مارتينيلي، أحد الباحثين، إن تقديرات «هوايراكورسور» تشير إلى أنه جاب الأرض منذ 230 مليون سنة، ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.