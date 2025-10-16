عائلة بريطانية تكتشف كنزاً ذهبياً تاريخياً بحديقة منزلها... وعرضه في مزاد بمبلغ ضخم

عثر زوجان بريطانيان على كنز دفين في حديقة منزلهما الخلفية، ويُعرض هذا الكنز للبيع في مزاد علني الشهر المقبل، وفق تقرير لشبكة «فوكس نيوز».

ويتولى تاجر العملات ديفيد غوست من شركة «ديفيد غوست نوميسماتيكس» بيع المجموعة، والتي ستُطرح في مزاد بمدينة زيوريخ بسويسرا في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، ومن المتوقع أن تحقق أكثر من 230 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 308 آلاف دولار أميركي.

وقال خبير العملات ديفيد غوست لـ«فوكس نيوز»، إن الزوجين من مقاطعة هامبشاير في منطقة ميلفورد أون سي عثرا على الكنز في أبريل (نيسان) 2020 أثناء تعديهما سياجاً بجانب أحد أحواض الزهور في الحديقة الخلفية لمنزلهما.

وأوضح غوست أن «الزوجين لاحظا وجود كتلة من التربة الطينية، وعند تفتيشها تبين أنها تحتوي على أقراص معدنية رفيعة».

وأضاف: «استعاد الزوجان في المجمل 64 قطعة نقدية، ثم اكتشف علماء الآثار لاحقاً 6 عملات إضافية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021».

في البداية بدا أن التربة تحتوي على أقراص معدنية رقيقة فقط، لكن عندما غسل الابن المراهق الكتلة تحت صنبور الحديقة، أدركت العائلة وجود عملات ذهبية.

وذكر خبير العملات أن الكنز دُفن في أواخر ثلاثينات القرن السادس عشر، وكانت قيمته في ذلك الوقت 26 جنيهاً و5 شلنات و5 بنسات ونصفاً.

وأشار غوست إلى أن هذا المبلغ كان ضخماً في ذلك العصر، حيث كان متوسط سعر العقارات في المناطق الريفية بإنجلترا نحو 25 جنيهاً فقط.

ويرجح غوست أن الكنز دُفن خلال المرحلة العصيبة من الإصلاح الديني في إنجلترا، حين كان الملك هنري الثامن يقوم بحل الأديرة القديمة، ومصادرة ثروات الكنيسة الكاثوليكية.

وتابع: «رغم أننا لن نعرف أبداً من دفن الكنز ولماذا؟ فإنه من شبه المؤكد أنه خُفي خلال الفوضى التي شهدتها المرحلة الأولى من الإصلاح الإنجليزي».

وتتراوح فترة سك العملات الموجودة في الكنز بين عشرينات القرن الخامس عشر وحتى ثلاثينات القرن السادس عشر، وتحمل العديد من هذه العملات صور أربعة من ملوك إنجلترا الذين حكموا بين 1422 و1547 وهم: هنري السادس، إدوارد الرابع، هنري السابع، وهنري الثامن.

وأشار غوست إلى أن «الكنز يضم عملات تمثل أربعة ملوك، واثنتين من الملكات (كاثرين الأرجوانية وجين سيمور) وكاردينالاً واحداً».

وأكد تاجر العملات أن حالة العملات الممتازة ترفع من قيمتها السوقية، وهو واثق أن السعر النهائي للكنز سيزيد على التقديرات المسبقة.

وقال: «الكنز مميز للغاية بسبب الحفاظ الممتاز على غالبية العملات، مما يجعلها جذابة جداً للسوق الحالية».

وأضاف: «أنا واثق جداً أن السعر الإجمالي الذي سيُحقق في المزاد سيكون أعلى بكثير من التقدير قبل البيع».

ويعد هذا الكنز واحداً من عدة اكتشافات استثنائية تتعلق بالعملات تم العثور عليها في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2023، عثر سباك على مجموعة من العملات القديمة في حقل بمقاطعة ليسيسترشاير، وتم بيعها في مزاد عام 2025.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن المسؤولون عن اكتشاف مكافأة مالية تعادل راتب جندي روماني في نورفولك، والتي ضمت 25 قطعة فضية من الديناري.