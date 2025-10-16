أوائل زوار القرية العالمية: حريصون على حضور انطلاق كرنفال الفرح

عند الساعة الرابعة وقبل موعد افتتاح بوابات القرية العالمية، أمس، تجمع المئات من عشاق الوجهة الترفيهية الشهيرة ليكونوا من أوائل الزوار، ويستمتعوا بحفل الافتتاح والفعاليات المصاحبة التي بدأت بالألعاب النارية وقرع الطبول مع العد التنازلي لافتتاح الموسم الـ30 الأكبر والأضخم في تاريخها. وتستضيف القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، 30 جناحاً خلال هذا الموسم، ومشاركات تُمثّل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 3500 منفذ للتسوق، بينما يزيد عدد العروض على 40 ألف عرض، وأكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية مصممة لتعزيز تجربة الضيوف.

أمام البوابات تجمع عشاق القرية للاستمتاع بالعروض الخاصة بالافتتاح والتي انطلقت مع الألعاب النارية من بوابة العالم، تلتها بعد ذلك الفعاليات الترفيهية مع فرقة خاصة بالعزف على الطبول، تبعتها الفرق الراقصة من بلدان وثقافات عدة.

وأكد عدد كبير من الزوار الأوائل لهذا الموسم حرصهم على عدم تفويت اللحظات الأولى من هذا الحدث السنوي الكبير المنتظر، فهم بمثابة كرنفال فرح عائلي كبير، وحرصت الإماراتية خولة المرزوقي على أن تكون من أوائل الزوار في افتتاح القرية العالمية، وقالت لـ«الإمارات اليوم» عن حضورها: «أحرص في كل عام على التواجد في يوم الافتتاح لما يحمله من فعاليات مميّزة، وكذلك لأنني أحب أن أكون من أوائل زوار كل موسم، لاسيما أن هذه الوجهة تحمل الكثير من الاختلاف والتميّز في كل عام»، ولفتت المرزوقي إلى أنها تزور القرية لشغفها بتناول المأكولات المتنوعة، خصوصاً التي تعود لمطابخ البلدان المتعددة، موضحة أنها تزور القرية ثلاث مرات في الأسبوع برفقة عائلتها، ورأت أن القرية العالمية وجهة ترفيهية جاذبة للزوار سواء من داخل الإمارات أو خارجها، نظراً إلى تنوعها وتنوع الفعاليات التي تقدمها.

وأكّد الإماراتي يوسف عبدالناصر أنه حضر حفل افتتاح القرية العالمية، كونها مناسبة تحمل الكثير من الاختلاف، وينتظرها عشاق القرية العالمية من موسم لآخر، ولفت إلى أنه من عشاق المطاعم، ولهذا يحرص على أن يكون من أوائل الزوار، لاسيما أن القرية تجمع نحو 200 مطعم من مختلف المطابخ العالمية، ويسعى في كل موسم إلى تجربتها، وينجذب عبدالناصر إلى المطبخ الياباني، مشيراً إلى أنه منذ الموسم الـ20 وهو يواظب على زيارة القرية العالمية مرة في الأسبوع، من أجل عيش تجارب مثالية لا تُنسى، خصوصاً أنها وجهة عائلية تجمع الأهل والأصدقاء، وتحمل الكثير من الفعاليات التي تقدم ثقافات الدول ويمكن التعلم منها.

ورأى الإماراتي خالد المدحاني أن يوم افتتاح القرية يُعدّ من أهم أيام الموسم، فهو مفعم بأجواء الفرح، ويجمع كرنفالات من دول مختلفة، وتكون بمجملها متميّزة ومستمدة من ثقافات البلدان، مشيداً بالرقصات التي عُرضت في أول يوم، ومنها الهندية والأردنية والتي كانت لافتة، واعتبر أن التبادل الثقافي هو أهم ما تحمله الوجهة الترفيهية، لأن هذا يكسب الناس الكثير من المعرفة حول الثقافات الأخرى، مشيراً إلى أن القرية تدعم الكثير من مشاريع الشباب.

فيما أكد السوري نبيل النحاس، حرصه على حضور الافتتاح نظراً إلى ما يتضمنه من إبهار، مشيراً إلى أنه يقصد هذه الوجهة للتصوير، لأن القرية توفر الكثير من فرص تصوير ثقافات العالم والتي تجذب العدسة، فضلاً عن تجربة المطاعم. أما الحنين، فتعمل القرية أيضاً على إيقاظه، إذ أكد النحاس أنه حين يدخل إلى الجناح السوري، فإنه يشعر بأنه دخل إلى الشام، خصوصاً أن الجناح يحمل الأجواء التي تحملها الحارات القديمة، وكذلك رائحة البهارات التي في الأغلب تميّز الأسواق في سورية.

تجارب الطعام

تُعدّ تجارب الطعام الأكثر جذباً لزوار القرية العالمية، وسيكون ضيوف هذا الموسم، على موعد مع ما يزيد على 250 منفذاً لتقديم خيارات متنوعة من المأكولات والحلوى التي تناسب مختلف الأذواق، في حين سيضم «بلازا المطاعم» 11 مطعماً عالمياً متعددة الطوابق، ويقع بجوار منطقة كرنفال الترفيهية الشهيرة مع إطلالة متميّزة على «مسرح الصقر» الذي يحتضن العروض الرائعة في قلب الوجهة، وسيعود شارع فييستا بتجربة مطوّرة مع تحسينات رائعة توفر مساحة أكبر لاستكشاف الأكشاك المفعمة بالحياة، كما ستتم إعادة إطلاق سوق القطارات تحت اسم حي الحلويات، ليمنح الضيوف تجربة حافلة بلحظات لا تُنسى، فيما سيعود «طريق آسيا» باسم جديد وهو «بوليفارد آسيا»، ليقدم للضيوف المزيد من تجارب التسوق والمأكولات من مختلف بلدان قارة آسيا.

تجارب ممتعة

تتيح القرية العالمية تجارب ممتعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة ومحبي المغامرات، مع ما يزيد على 200 لعبة ووجهة ترفيهية، كما يشهد هذا الموسم انطلاق «مملكة التنين» التي تقدّم تجربة غامرة عبر 11 غرفة مصممة بعوالم تجمع بين الخيال والغموض والمغامرة. ويعود فندق الرعب الأكبر في المنطقة، بحلة جديدة وتجربة مطوّرة.

• 30 جناحاً تُمثّل أغلب دول العالم.

• 40 ألف عرض ترفيهي.

• 90 ثقافة من دول وحضارات متنوعة.

• 200 جولة من الألعاب والمغامرات.