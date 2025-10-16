«حمدان - الإيسيسكو» تطلق دورتها الخامسة

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، انطلاق الدورة الخامسة من جائزة حمدان - الإيسيسكو لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي.

وتستقبل الجائزة طلبات الترشيح الشهر الجاري، على أن يُغلق باب الترشيح 20 مارس 2026 ويُعلن عن الفائزين في يونيو 2026.

ويتم الترشح للجائزة عبر الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية، عبر النظام الإلكتروني المعتمد على الرابط: https://tahkeem.ha.ae/login.xhtml وذلك في موعد أقصاه 20 مارس 2026.