5 ملايين زائر لجناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»

أسدل جناح دولة الإمارات الستار على مشاركته في «إكسبو 2025 أوساكا»، بعد رحلة استمرت ستة أشهر من الابتكار وبناء جسور التواصل الثقافي، استقبل خلالها أكثر من خمسة ملايين زائرٍ فعليّ وافتراضيّ منذ افتتاحه في 13 أبريل 2025، ليُصبح بذلك من بين أكثر الأجنحة الدولية زيارة في المعرض.

ويشمل هذا الرقم أربعة ملايين و930 ألفاً و645 زائراً فعلياً، و113 ألفاً و433 زائراً عبر الموقع الإلكتروني للجناح، وأكثر من 17 ألف زائر افتراضي عبر منصة إكسبو، ما يُجسّد مدى النجاح الكبير للجناح، وتفاعله العميق مع الجمهور في اليابان والعالم أجمع.

وجمع الاحتفال فريق عمل جناح الإمارات والسفراء الشباب من الإمارات واليابان، إلى جانب الشركاء الرسميين الأربعة، وهم: أدنوك، وبيور هيلث، وسبيس 42، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتضمّن برنامج الاحتفال كلمات ألقاها السفراء الشباب وعدد من قيادات الجناح، إضافة إلى فقرة سلّطت الضوء على رحلة الجناح، واستعرضت أبرز محطاته وقيمه ورسائله.

وتخلل الاحتفال لحظة وجدانية مؤثرة، تم خلالها إلقاء رسائل شكر كتبها فريق الإدارة، عبّروا فيها عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لفريق العمل، على جهودهم المميزة طوال فترة المعرض.

وقال السفير فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليابان، والمفوض العام للجناح، شهاب الفهيم، إن جناح الإمارات في «إكسبو 2025 أوساكا»، لم يكن مجرد مساحة للعرض، بل منصة نابضة بالحياة، جمعت بين الثقافات والأفكار، واحتضنت حواراً إنسانياً عابراً للحدود.

وأضاف: «قد أضفى سفراؤنا الشباب، بروحهم الدافئة وحضورهم الملهم، طابعاً فريداً على تجربة الجناح، التي ترسّخت بفضل التزام فريق العمل، ودعم شركائنا، والرؤية المشتركة التي جمعتنا».

وجسّد جناح الإمارات، طوال فترة «إكسبو 2025 أوساكا»، شعار «من الأرض إلى الأثير» عبر تصميمه المعماري المميز، وتجربته التفاعلية المستوحاة من رمزية شجرة النخيل في التراث الإماراتي. فيما خاض الزوّار رحلة غامرة بين محطات ملهمة، شملت استكشاف الفضاء، والابتكار في الرعاية الصحية، والتقنيات المستدامة، إلى جانب عروض ثقافية حيّة، لتُظهر جميعها كيف يُلهم إرث دولة الإمارات مسيرتها نحو التقدّم.

كما حظي جناح الدولة بتكريم من المكتب الدولي للمعارض (BIE)، حيث نال الجائزة البرونزية في فئة التصميم المعماري، وتصميم المناظر الطبيعية عن فئة الأجنحة المشيّدة ذاتياً (الفئة أ)، ليكون بذلك ضمن أفضل ثلاثة أجنحة كبرى في «إكسبو 2025 أوساكا».

وبموقعه في منطقة «تمكين الحياة»، بالقرب من جناح اليابان، كان جناح دولة الإمارات جزءاً أساسياً من الرؤية الشاملة لـ«إكسبو 2025 أوساكا»، والمتمثّلة في «تصميم مجتمع المستقبل لحياتنا».

وشكّل «يوم دولة الإمارات» إحدى المحطات البارزة في «إكسبو 2025 أوساكا»، الذي أُقيم في 19 سبتمبر الماضي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي.