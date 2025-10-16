شواهد على عبقرية العمارة التقليدية

البراجيل القديمة في دبي ليست مجرد أعمدة تهوية، بل هي شواهد حية على عبقرية العمارة التقليدية في الإمارات. منذ قرون استخدمت هذه الأبراج الذكية لتوجيه نسيم الهواء البارد داخل البيوت والمحال التجارية، موفرة التبريد الطبيعي في مناخ الخليج الحار. كل برجيل يحمل جماليات تصميم متقنة، حيث ينسجم الشكل الهندسي مع وظيفة عملية مستدامة، ويعكس براعة الحرفيين المحليين في المزج بين الجمال والفائدة. مشهد البراجيل في السوق الكبير يربط الحاضر بالماضي، ويقدم للزائر لمحة عن التراث المعماري الغني لدبي قبل عصر التكييف الحديث.