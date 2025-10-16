نجوم ينعون مصمم ملصقات أشهر أفلام هوليوود

نعى نجوم هوليووديون الرسام الأميركي درو ستروزان إثر وفاته في الولايات المتحدة عن 78 عاماً، مشيدين بإنجازات الفنان الذي وقّع ملصقات أشهر أفلام هوليوود، بينها سلسلة «حرب النجوم» و«إنديانا جونز» و«هاري بوتر».

وقال مبتكر سلسلة «حرب النجوم» جورج لوكاس إن «درو كان فناناً من الطراز الرفيع، وقد جسّدت الرسمات التي أنجزها الإثارة والحماس والروح المميزة».

من «إي. تي» إلى سلسلة «باك تو ذي فيوتشر» و«بليد رانر»، صمّم درو ستروزان ملصقات أنجح أفلام الثمانينات والتسعينات، وعُرف بأسلوبه الفني القائم على الواقعية الفائقة.

وقال ستيفن سبيلبرغ إنه «لا أحد يرسم مثل درو». وأضاف المخرج الأميركي: «حوّلت ملصقاته العديد من أفلامنا إلى مشاهد ملموسة، وتعود ذكرى تلك الأفلام وكم كان عمرنا حين شاهدناها إلى الواجهة فوراً بمجرد النظر إلى صوره الأيقونية».

وكتب المخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو على شبكة بلو سكاي: «العالم فقد رجلاً لامعاً وناقلاً عبقرياً وفناناً بارعاً، أما أنا فقد فقدتُ صديقاً».

ووفقاً لجيم لي، كبير مسؤولي الإبداع في دي سي كوميكس، فإن أعمال درو ستروزان «نقلت إنسانية الشخصيات وقوتها ومشاعرها بطريقة لم يسبق لها مثيل».