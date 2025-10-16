80 ضيفاً عربياً من 20 دولة يثرون برنامج «الشارقة الدولي للكتاب»

يجتمع في الدورة الـ44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من الخامس إلى 16 نوفمبر المقبل، أكثر من 80 ضيفاً عربياً من 20 دولة، منهم أكثر من 20 كاتباً وأديباً إماراتياً، يمثلون نخبة من رموز الفكر والأدب والفن والبحث الأكاديمي في العالم العربي، ليثروا البرنامج الثقافي للمعرض بتجاربهم المتنوعة، وإنجازاتهم البارزة في مجالات الرواية والشعر والسينما والبحث العلمي والفكر الإنساني.

وتضم قائمة الضيوف العرب نخبةً واسعة من الروائيين والشعراء والمترجمين وصنّاع السينما والباحثين والأكاديميين، ممن توِّجت مسيرتهم بجوائز عربية وعالمية مرموقة، منهم فائزون بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، وجوائز «الشيخ زايد للكتاب»، و«الملك فيصل»، و«ابن بطوطة»، و«توليولا» الإيطالية، إلى جانب صنّاع أفلام حصدوا تقديرات دولية. كما يستضيف المعرض أصحاب إسهامات لافتة في اللسانيات والدراسات النقدية وتاريخ الحضارة والاكتشافات الأثرية، والعديد منهم تُرجمت أعمالهم إلى لغات متعددة، وبلغت قوائم طويلة وقصيرة لجوائز كبرى.

