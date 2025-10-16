«أنا أنت» محمد رمضان رسمياً في منافسات «غرامي» العالمية

أعلن الفنان المصري محمد رمضان دخوله رسمياً في المرحلة الأولى من تصفيات جوائز غرامي العالمية لعام 2026، من خلال ترشيح أغنيته «أنا أنت» للمنافسة في فئة Best Global Music Performance، وبادر النجم بالإعلان عن هذه الخطوة الجديدة، عبر منشور طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع «إنستغرام».

ونقلاً عن مصادر إعلامية مصرية، فإن إعلان دخول اسم رمضان في التصفيات الأولى لهذا الحدث العالمي الموسيقي الكبير، يعد إعلاناً لبدء تحدٍّ فعلي بالنسبة للنجم، وهو نجاح تجربته الفنية في تعدي حدود المنطقة العربية وصولاً إلى العالمية للمنافسة على إحدى أعرق الجوائز الموسيقية العالمية وأشهرها، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير، أن رمضان عبر هذه الخطوة المهمة في مسيرته الفنية، قد أصبح المرشح المصري الوحيد في تلك الفئة من جوائز غرامي، ما يمنحه تمثيلاً خاصاً لمصر على الساحة الدولية.

وبادر رمضان مسبقاً بطرح منشورات تتضمّن ربط حسابه بحساب غرامي الرسمي، كإشارة إلى رغبته في إثبات قوة الحضور المصري والعربي في المنافسة العالمية.

يذكر أن أغنية «أنا أنت»، التي تم طرحها في يونيو 2025، عن كلمات مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، قد حققت حتى الآن ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية، وصفحات النجم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعكس انتشارها وقبول الجمهور لها.

ونقلت مصادر إعلامية مطلعة استعداد النجم المصري لحفل فني مرتقب، سيتم إحياؤه على مسرح «ماديسون سكوير جاردن» في نيويورك بتاريخ 17 يناير 2026، والذي يكرِّس من خلاله وجوده على الساحة العالمية.