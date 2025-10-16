مكتبة محمد بن راشد لأول مرة في «فرانكفورت الدولي للكتاب»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للمرة الأولى، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر حدث عالمي في مجال النشر، الذي يُعقد خلال الفترة بين 15 و19 أكتوبر 2025؛ وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وأكد عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، الدكتور محمد سالم المزروعي أن «المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب تمثل فرصة مهمة لتعزيز حضورنا الثقافي على المستوى الدولي، وبناء جسور تواصل مع ناشرين ووكلاء وموزعين عالميين، فضلاً على فتح آفاق جديدة لعقد شراكات استراتيجية ونقل تجربتنا في نشر الثقافة والمعرفة إلى العالم».

وتابع «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى التعريف بإسهامات المكتبة في دعم الحركة الثقافية والمعرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وعرض أبرز مبادراتنا التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للثقافة والمعرفة، ومد جسور التعاون مع أبرز المؤسسات الثقافية الدولية».

وتتمثل مشاركة المكتبة في عرض مبادراتها المعرفية ومن بينها مبادرة «عالم يقرأ» كونها نموذجاً للتوسع الثقافي وحرصها على تعزيز شغف المعرفة لدى الجميع، إلى جانب تعريف زوار المعرض بجائزة محمد بن راشد للغة العربية باللغات العربية والألمانية والإنجليزية لتوسيع نطاق الوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

كما يستعرض فريق المكتبة خدمات المكتبة الرقمية وأنشطتها الثقافية، مع تسليط الضوء على الدورة الثانية من قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، والتي ستنظم خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، تحت شعار «مستقبل صناعة النشر»، بمشاركة خبراء ومتحدثين من عدة دول حول العالم.

ويُعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، أكبر حدث عالمي في مجال النشر، حيث يجمع أكثر من 4300 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم، ويستقبل أكثر من 300 ألف زائر سنوياً، من دور نشر دولية، وموزعين، ووكلاء أدبيين، ومنصات نشر رقمي، ومؤلفين ومترجمين، وجهات حكومية ودولية، ومؤسسات ثقافية وتعليمية.

ويمثل المعرض منصة عالمية للحوار الثقافي، ومركزاً لتبادل الأفكار وبناء الشراكات الثقافية، كما يتيح فضاءً واسعاً للتواصل بين صناع المحتوى والمعرفة والمبدعين من مختلف القارات، وتتنوع فعالياته في دورته الــ77، بين البرامج الثقافية الغنية والقراءات الأدبية، ولقاءات مع أبرز المؤلفين العالميين، كما ستُنظم ورش عمل متخصصة في مجالات النشر والترجمة والابتكار الرقمي، إلى جانب مؤتمراتٍ وندوات تستعرض أحدث الاتجاهات في قطاع النشر والإبداع الأدبي.

ويسلط المعرض الضوء سنوياً على دولة تمثل ضيف شرف تُقدّم من خلالها التجارب الأدبية والفنية والثقافية المميزة، حيث ستكون جمهورية الفلبين ضيف الشرف لدورة عام 2025، تحت شعار «الخيال يملأ الأجواء» في احتفاء بإرثها الأدبي وتنوعها الثقافي الفريد.

