«الشارقة للفنون» تنظم «من أرضٍ ومياه»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2025، معرض «من أرضٍ ومياه» الذي يقام في مصنع كلباء للثلج، في الفترة بين 17 أكتوبر و31 مايو المقبل.

يقدم المعرض مجموعة مختارة من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون، والتي تعرض للمرة الأولى في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وهو من تقييم جيوون لي، مديرة قسم التقييم في المؤسسة، وعبدالله الجناحي وأمل العلي، وهما قيّمان مساعدان، بالتعاون مع ثريا كريديه وشهد مرشد، من قسم المقتنيات.

يحتضن المعرض تركيبات ضخمة لتسعة فنانين ومجموعة فنية من جميع أنحاء العالم، تتناول في مجملها علاقتنا وارتباطنا بالأرض والمياه والوطن، والتناقض الماثل بين طموحات الدولة القومية بعد الاستعمار من جهة، وحسرة المحرومين من وطنهم الأم.