القرية العالمية تفتح أبواب موسمها الـ 30.. الأصخم في تاريخها

بأجواء أحتفالية كبيرة فتحت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم فتحت أبوابها لأوائل الزوار معلنة انطلاق موسمها الـ 30 الأضخم في تاريخها، وستتواصل فعاليات هذا الموسم حتى 10 مايو 2026، مع استضافة 30 جناحاً خلال ومشاركات تمثل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 3500 منفذاً للتسوق، ويشمل الموسم الـ30 ما يزيد على 40,500 عرضاً، فيما ستضم منطقة الألعاب أكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية مصمَّمة لتعزيز تجربة الضيوف