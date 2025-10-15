اعتباراً من اليوم.. "القرية العالمية" ترحّب بضيوفها من حول العالم مع انطلاق موسمها الـ30

تبدأ القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الترحيب بضيوفها اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم، مع انطلاق موسمها الـ 30، لتحتفي مع ضيوفها من المواطنين والمقيمين والسياح من حول العالم بثلاثة عقود من الإبهار واصلت خلالها تأكيد مكانتها كواحدة من أهم وجهات السياحة العائلية على مستوى العالم العربي، بما تقدمه من أجواء فريدة تجمع بين الاستمتاع بالأجواء المبهجة في مختلف جنبات المكان، واستكشاف ثقافات الشعوب وتقاليدها، وما تتميّز به من منتجات تحمل بصمة بلدانها .

ومن المنتظر أن يكون الموسم الـ30 للقرية العالمية، هو الأضخم في تاريخها، حيث تتواصل فعاليات هذا الموسم الحافل حتى 10 مايو 2026، مع استضافة 30 جناحاً خلال هذا الموسم، ومشاركات تمثل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 3,500 منفذاً للتسوق، في حين تبقى العروض المميّزة التي تستقطبها الوجهة من مختلف أنحاء العالم، أحد أهم معالمها التي تلقى اهتماماً كبيراً من الضيوف، حيث يشمل الموسم الـ30 ما يزيد على 40,500 عرضاً، فيما ستضم منطقة الألعاب أكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية مصمَّمة لتعزيز تجربة الضيوف.

تجارب متجددة

سيكون ضيوف القرية العالمية هذا الموسم، على موعد مع ما يزيد على 250 منفذاً لتقديم خيارات متنوعة من المأكولات والحلوى التي تناسب مختلف الأذواق، في حين سيضم "بلازا المطاعم" 11 مطعماً عالمياً متعددة الطوابق، ويقع بجوار منطقة كرنفال الترفيهية الشهيرة مع اطلالة متميّزة على "مسرح الصقر" الذي يحتضن العروض الرائعة في قلب الوجهة.

وفي مناسبة انطلاق الموسم الجديد، قال فرناندو إروا، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للترفيه: "تحولت القرية العالمية من فعالية محلية إلى احتفالية عالمية للاحتفاء بالموروث الثقافي والاجتماعي الثري للشعوب، مرسخةً مكانتها كإحدى أبرز وأهم الوجهات الترفيهية والثقافية على مستوى العالم العربي... وقد أسعدنا خلال الموسم الماضي الترحيب بأكثر من 10.5 مليون ضيف، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً سياحياً عالمياً ووجهة مُفضّلة للترفيه العائلي. ومع انطلاق فعاليات الموسم الـ 30، نتطلّع لاستقبال ضيوفنا مجدداً بتجارب استثنائية تجمع بين الترفيه والتسوّق وفرص غير محدودة للاستمتاع بمأكولات وعروض من حول العالم".



وسيعود شارع فييستا بتجربة مطوّرة مع تحسينات رائعة توفر مساحة أكبر لاستكشاف الأكشاك المفعمة بالحياة. كما سيجري إعادة إطلاق سوق القطارات تحت اسم حيّ الحلويات ليمنح الضيوف تجربةً حافلة بلحظات لا تُنسى. كذلك، سيعود "طريق آسيا" باسم جديد وهو "بوليفارد آسيا"، ليقدم للضيوف المزيد من تجارب التسوق والمأكولات من مختلف بلدان قارة آسيا. علاوة على ذلك، سيتميّز شارع السعادة المحبوب بمظلة جديدة تضيف لمسة منعشة للمكان.

وجهات ترفيهية مشوقة

تتيح القرية العالمية تجارب ممتعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة ومحبي المغامرات مع أكثر من 200 لعبة ووجهة ترفيهية في منطقة كرنفال®، حيث تتضمن الألعاب الجديدة هذا الموسم "دراجات يورك" و "إعصار تورونتو" و "ديزرت داشرز" و "زلاقة كيب" و "صاروخ ريو" إضافة إلى "الرحالة الصغار". كما يشهد هذا الموسم انطلاق "مملكة التنين"، والتي تقدم تجربة غامرة عبر 11 غرفة مصممة بعوالم تجمع بين الخيال والغموض والمغامرة. ويعود فندق الرعب الأكبر في المنطقة، بحلة جديدة وتجربة مطوَّرة.

وسَتَشغَل "حدائق العالم" المنطقة الواقعة أمام جناح مصر امتداداً إلى جناح إيران خلال هذا الموسم، لتضم تشكيلات بديعة من الزهور ومجسَّمات لمعالم بارزة من حول العالم، فيما يتزيَّن "أريبيان سكوير" بكيكة الموسم الـ30 للوجهة لتكون نقطة مميزة لالتقاط الصور.

عروض ترفيهية عالمية

وسيزخر الموسم الـ 30 للقرية العالمية بأكثر من 40,500 عرضا يقدِّمها نحو 450 فناناً من أكثر من 30 جنسية. وسيتم الكشف عن العرض الشيِّق "فاست لايف" متضمِّناً منافسة حماسية بين فرق استعراضية، ومخاطرات بالسيارات والدراجات النارية، واستعراض لسيارات شهيرة.

وسيستضيف المسرح الرئيسي عروضاً عالمية مثل ريتونبار و "ريد هوت تشيلي بايبرز" و "مايومانا" و "بيرن ذا فلور" و "دول فاونديشن" و "سوان ليك"، إلى جانب عروض خاصة من إنتاج فريق القرية العالمية مثل هونتد هاووس وبوم بوليوود وسلام وسكاتي تشاباتي وغيرها. أما مسرح الصغار فسيقدم عروضاً حصرية لشخصيات محببة مثل كير بيرز وبي جي ماسكس.

ويشهد الموسم أيضاً العروض النارية والإضاءة الجديدة عند بحيرة التنين. بالإضافة إلى ذلك سيتم تقديم عرض ضوئي جديد أمام المسرح الرئيسي مزينٍ بمزيج رائع من الأضواء التي تمنح المكان طابعاً بالغ التميُّز. وتواصل عروض الألعاب النارية المبهرة إنارة سماء القرية العالمية يوميّ الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

خدمات ومواقف مطورة

تواصل القرية العالمية التزامها بالارتقاء بتجربة الضيوف عبر تعزيز الخدمات في جميع مناطق مواقف السيارات، وتثبيت لوحات إرشادية أكثر وضوحاً داخل الوجهة، إضافة إلى شاشات إرشادية تفاعلية مخصصة لتسهيل التنقل.

تتوفر تذاكر الدخول عبر القنوات الرسمية للقرية العالمية بما في ذلك التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني Globalvillage.ae وعند جميع المداخل، مع بقاء الأسعار دون تغيير. وتشمل الخيارات (تذكرة أيام الأسبوع) الصالحة من الأحد إلى الأربعاء (باستثناء العطلات الرسمية)، وتذكرة (أي يوم) التي تتيح الدخول في أي يوم طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات، فيما ستكون أيام الثلاثاء مُخصَّصة للعائلات والسيدات (باستثناء العطلات الرسمية).

ومن خلال جدولها الحافل بالفعاليات حتى 10 مايو 2026، تواصل القرية العالمية ترسيخ مكانتها كوجهة ترفيهية استثنائية تلهم ضيوفها بتجارب لا تنسى وتشجعهم على زيارتها مراراً.