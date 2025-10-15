لماذا يُوصي الأطباء بعدم تجاهل وجبة الإفطار؟

تُعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات اليومية، فهي تمد الجسم بالطاقة بعد ساعات من الصيام أثناء النوم، وتساعد على تنشيط الذهن وتحسين التركيز.

كما تسهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتُعتبر خطوة أساسية للحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن.

وأظهرت دراسة صينية حديثة، نشرتها مجلة Nutrients، أن التخلي عن وجبة الإفطار قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة لدى الإنسان.

نشرت مجلة Nutrients نتائج دراسة حديثة أجرها علماء من جامعة نينغشيا الصينية، تكشف أن تخطي وجبة الإفطار بشكل يومي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وقام الباحثون بتحليل بيانات تسع دراسات شملت عشرات الآلاف من الأشخاص، مقيّمين تأثير عدم تناول الإفطار على الصحة العامة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتخطون الإفطار يزيد لديهم خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة تتراوح بين 10 و26%، وهي مجموعة اضطرابات تشمل السمنة وارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول في الدم.

كما كانوا أكثر عرضة لمشكلات السمنة البطيئة وارتفاع مستويات السكر في الدم.

وأكد الباحثون أن الانتظام في تناول وجبة الإفطار يساعد في الحفاظ على استقرار عملية التمثيل الغذائي، ويمكن أن يكون وسيلة بسيطة للوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أظهرت دراسات سابقة أن تخطي الإفطار قد يؤثر سلبا على وظائف الدماغ ويزيد من خطر القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى أن تأخير الإفطار ساعة واحدة قد يزيد خطر الوفاة لدى كبار السن.

وشدد العلماء على أن تجاهل وجبة الإفطار ليس عادة غير ضارة فحسب، بل يعد عامل خطر للأمراض المزمنة.