حليب اللوز وضغط الدم: فائدة صحية جديدة أم مجرد خرافة؟

يُعدّ حليب اللوز من أكثر البدائل النباتية انتشاراً لحليب الأبقار، بفضل طعمه الخفيف وفوائده الصحية.

لكن هل يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم؟

الحقيقة أن حليب اللوز لا يعمل كدواء لخفض الضغط، لكنه يساهم في الحفاظ على ضغط دم صحي ضمن نظام غذائي متوازن، حسب تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

فكيف يؤثر على ضغط الدم؟

لا يؤدي حليب اللوز إلى خفض مباشر في ضغط الدم، لكنه يساعد الجسم على تنظيمه عبر عناصره الغذائية الغنية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يسهمان في استرخاء الأوعية الدموية وتنظيم توازن السوائل.

كما أن انخفاضه الطبيعي في الصوديوم والدهون المشبعة يجعله خياراً مثالياً لمن يرغب في حماية قلبه على المدى الطويل.

العناصر الداعمة لصحة القلب

يحتوي حليب اللوز على مكونات غذائية تدعم صحة القلب والدورة الدموية، منها:

الكالسيوم: يساعد الأوعية على الانقباض والانبساط.

الألياف: تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

الدهون غير المشبعة: تساهم في توازن الكولسترول وتحسين وظيفة القلب.

البوليفينولات والفايتوستيرولات: مركّبات نباتية تقلل من الكولسترول الضار وتحمي الأوعية الدموية.

البوتاسيوم: يعادل تأثير الصوديوم ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

القيمة الغذائية لكل كوب

(≈250 مل) من حليب اللوز غير المحلى

السعرات الحرارية: 37

البروتين: 1.3 غرام

الدهون المشبعة: 0.25 غ

الدهون غير المشبعة: 2.4 غ

الكالسيوم: 422 ملغ

المغنيسيوم: 17 ملغ

البوتاسيوم: 76 ملغ

الصوديوم: 146 ملغ

فيتامين «د» 2.2ميكروغرام

فيتامين «إيه» 8.1 ملغ

الكولسترول والسكريات: 0

نصائح لاختيار الأفضل

اختر الأنواع غير المحلّاة والمنخفضة الصوديوم (أقل من 150 ملغ لكل كوب).

تجنّب النكهات الصناعية والسكريات المضافة.

تحقق من وجود إضافات مفيدة مثل فيتامين «د» والكالسيوم.

رجّ العبوة قبل الاستخدام لأن الفيتامينات قد تترسب في القاع.

لا يخفّض حليب اللوز ضغط الدم بمفرده، لكنه خيار صحي للقلب وضغط الدم عند استخدامه ضمن نظام غذائي غني بالفواكه، والخضار، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون. فهو منخفض السعرات، خالٍ من الكولسترول، وغني بالعناصر التي تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.