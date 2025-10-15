أضواء «منار أبوظبي».. من جزيرة الجبيل حتى العين

تُنظّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الدورة الثانية من «منار أبوظبي»، المعرض الفني العام المكرّس لفنون الضوء، والذي يهدف إلى إبراز مكانة أبوظبي كمنارة للإبداع المعاصر.

وفي نسخته الجديدة، يجمع المعرض 15 فناناً ومجموعة من الإمارات والعالم، يمثلون 10 دول، ليقدّموا 23 عملاً فنياً ضوئياً مبتكراً يتنوّع بين المنحوتات المُضيئة والتماثيل والعروض والتجارب الغامرة.

واستناداً إلى العلاقة التي تجمع الأجداد في منطقة الخليج بالضوء من خلال علم الفلك، تنطلق الدورة الجديدة تحت عنوان «دليلك نجم سهيل» لتنتج أعمالاً فنية معاصرة تتفاعل مع الضوء ومظاهره. وستعقد فعاليات «منار أبوظبي 2025» في أربعة مواقع رئيسة: جزيرة الجبيل وسوق الميناء، وللمرة الأولى في العين، لتمتد المسارات الثقافية عبر واحتي القطارة والجيمي.

وتنظم فعاليات «منار أبوظبي 2025» خلال الفترة من الأول من نوفمبر حتى الرابع من يناير المقبلين في العين، ومن 15 نوفمبر حتى الرابع من يناير المقبلين في أبوظبي.