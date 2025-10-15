القرية العالمية تفتح بوابات السعادة والجوائز.. اليوم موعدنا

كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن شراكتها مع «دريم دبي»، التجربة الرائدة لمفهوم «تسوّق واربح» في المنطقة، لإطلاق سلسلة من السحوبات والجوائز على مدار الموسم الـ30، ما يجعل كل زيارة إلى القرية العالمية فرصة للفوز بجوائز.

وبدءاً من اليوم الأول للموسم، الذي ينطلق اليوم، ستؤهل كل تذكرة دخول إلى القرية العالمية حاملها لدخول السحوبات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية وربع السنوية تلقائياً، وصولاً إلى الجائزة الكبرى في ختام الموسم، والتي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم.

وستجري عمليات السحب مباشرة على المسرح الرئيس في القرية العالمية مساء كل خميس، ليحظى الضيوف من سعداء الحظ بفرصة الفوز بجوائز متنوعة تشمل مكافآت نقدية وهواتف آيفون وذهباً وسيارات.

وحول كيفية المشاركة، أوضحت القرية: سيتسلم الضيوف عند شراء التذاكر من شباك تذاكر القرية العالمية، إيصالاً يحتوي رمز QR، وبمجرد مسحه وإدخال البيانات المطلوبة، يتم تسجيل المشاركة في السحب.

أما عند شراء التذاكر عبر الإنترنت، فسيتلقى الضيوف رابطاً قابلاً للنقر وتذكرة إلكترونية تحتوي رمز QR، يمكنهم من خلالهما التسجيل للدخول في السحب.

وبمجرد إتمام التسجيل، يتم إدخال الضيوف تلقائياً في جميع سحوبات الأسبوع ذاته، ومنها السحوبات الأسبوعية ونصف الشهرية والشهرية وربع السنوية، إضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى في ختام الموسم.

من جهتها، قالت نائب رئيس أول للعمليات في القرية العالمية، زينة داغر: «نسعى في القرية العالمية دائماً إلى ابتكار تجارب تضيف المزيد من المتعة والتشويق لضيوفنا، في حين تأتي شراكتنا مع (دريم دبي) لتعزز هذه التجربة، إذ نتيح لضيوفنا فرصة الفوز بجوائز استثنائية على مدار الموسم، وصولاً إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 10 ملايين درهم، لتحمل هذه المبادرة في كل تذكرة دخول ذكرى جميلة وفرصاً استثنائية للفوز بجوائز قيّمة».

حملة السحوبات ممتدة

تمتد السحوبات من بداية الموسم حتى ختام الموسم الـ30 للقرية العالمية، لتمنح الضيوف فرصاً متواصلة للفوز بجوائز قيّمة خلال استمتاعهم بالعروض الترفيهية المتنوعة وتجارب التسوق والمأكولات والثقافات العالمية التي تحتضنها القرية العالمية.

