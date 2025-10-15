مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في «فرانكفورت للكتاب»

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في فعاليات الدورة الـ77 من معرض فرانكفورت للكتاب، الذي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر خمسة أيام، بمشاركة نخبة واسعة من الكتّاب والمثقفين والناشرين من مختلف دول العالم.

وقال رئيس المركز، الدكتور علي بن تميم: «تمثل مشاركتنا في المعرض امتداداً لمسيرة الشراكة الثقافية التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ حضور الأدب والفكر العربيين على الخريطة العالمية، وإبراز الدور الحيوي لأبوظبي كونها مركزاً للترجمة والنشر وصناعة المعرفة، ويحرص المركز من خلال برامجه ومبادراته على بناء جسور حوار وتواصل مع مختلف الثقافات».